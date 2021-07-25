UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В США лесные пожары охватили 12 штатов

Автор: Анастасия Рокитна

В Соединенных Штатах Америки вспыхнули масштабные лесные пожары. Пламя от лесных пожаров охватило почти весь Запад страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NBC News.

В Калифорнии объявили чрезвычайное положение в четырех северных округах из-за лесных пожаров. Еще пять штатов - Орегон, Вашингтон, Вайоминг, Айдахо и Монтана - объявили чрезвычайные ситуации.

Рекордные температуры на Западе и жестокая засуха, из-за которых власти штата Калифорнии на прошлой неделе попросили жителей добровольно сократить потребление воды на 15% из-за обострения экстремальных погодных условий, вызванных изменением климата.

"Сезоны пожаров длятся дольше. Пожары более интенсивные... Мы наблюдаем устойчивый уровень пожарной активности круглый год, но, безусловно, это пик для нас в этом году", - говорится в заявлении губернатора Калифорнии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америкипожарлес