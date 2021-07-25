В США лесные пожары охватили 12 штатов

В Соединенных Штатах Америки вспыхнули масштабные лесные пожары. Пламя от лесных пожаров охватило почти весь Запад страны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на NBC News.
В Калифорнии объявили чрезвычайное положение в четырех северных округах из-за лесных пожаров. Еще пять штатов - Орегон, Вашингтон, Вайоминг, Айдахо и Монтана - объявили чрезвычайные ситуации.
Рекордные температуры на Западе и жестокая засуха, из-за которых власти штата Калифорнии на прошлой неделе попросили жителей добровольно сократить потребление воды на 15% из-за обострения экстремальных погодных условий, вызванных изменением климата.
"Сезоны пожаров длятся дольше. Пожары более интенсивные... Мы наблюдаем устойчивый уровень пожарной активности круглый год, но, безусловно, это пик для нас в этом году", - говорится в заявлении губернатора Калифорнии.