RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У США лісові пожежі охопили 12 штатів

Автор: Анастасія Рокитна

У Сполучених Штатах Америки спалахнули масштабні лісові пожежі. Полум'я від лісових пожеж охопило майже весь Захід країни.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NBC News.

У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан в чотирьох північних округах через лісові пожежі. Ще п'ять штатів - Орегон, Вашингтон, Вайомінг, Айдахо і Монтана - оголосили надзвичайні ситуації.

Рекордні температури на Заході і жорстока посуха, через яку влада штату Каліфорнії минулого тижня попросила жителів добровільно скоротити споживання води на 15% через загострення екстремальних погодних умов, викликаних зміною клімату.

"Сезони пожеж тривають довше. Пожежі більш інтенсивні... Ми спостерігаємо стійкий рівень пожежної активності круглий рік, але, безумовно, це пік для нас в цьому році", - йдеться в заяві губернатора Каліфорнії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америкипожежалес