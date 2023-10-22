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США з країнами Близького Сходу працюватимуть над знищенням мереж фінансування ХАМАСу

США, Неділя 22 жовтня 2023 05:57
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США з країнами Близького Сходу працюватимуть над знищенням мереж фінансування ХАМАСу Фото: США та арабські країни перекриють канали фінансування ХАМАСу (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Високопоставлений американський чиновник наступного тижня відвідає Саудівську Аравію та Катар, щоб активізувати зусилля США з перекриття каналів фінансування ХАМАСу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Мінфін США повідомив, що заступник міністра по боротьбі з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон допоможе провести в Саудівській Аравії засідання Виконавчого комітету Центру боротьби з фінансуванням тероризму.

Комітету доручено налагоджувати зв’язки між шістьма арабськими країнами та Сполучених Штатів з метою знищення мереж фінансування тероризму за допомогою санкцій і дій правоохоронних органів.

Зазначається, що це стало більш актуальним пріоритетом у ті дні, коли ХАМАС убив 1400 людей і взяв близько 200 заручників під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Катар приймає деяких політичних лідерів ХАМАС, і США заохочують невелику країну Перської затоки виступати в якості зв’язку з бойовиками, яких Америка та Європейський Союз визнали терористичною організацією.

"Катар має доступ до ХАМАС, якого точно немає ні у нас, ні в ізраїльтян", - сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки в Білому домі Джон Кірбі.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

Після цього Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛ вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.

Зазначимо, що Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не заходив.

Швейцарський генеральний прокурор Штефан Блеттлер заявив, що судові органи розслідують можливе фінансування ХАМАС зі Швейцарії.

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