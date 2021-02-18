В США от коронавируса умерло более полумиллиона человек

С начала пандемии коронавируса в США от осложнений болезни умерли свыше полумиллиона человек. Заболели всего 28 438 566 человек.
Это видно из данных сайта Worldometers.
Так, по состоянию на 17 февраля в США от коронавирус умер 501 891 человек. В то же время более 18,5 миллиона успешно излечились.
США остаются на первом месте в антирейтинге стран с наибольшим количеством больных COVID-19 и умерших от него.
За последние сутки в США коронавирус диагностировали у 63 697 человек.
Кроме того, 17 февраля в Соединенных Штатах обнаружили гибридный штамм коронавирус. Он представляет собой слияние "американской" и "британской" мутаций SARS-CoV-2.
Ранее сообщалось, что в американском штате Орегон выявили четыре случая заболевания коронавирусом после введения двух доз вакцины Pfizer / BioNTech. Медики штата уверяют, что это не означает, что препарат неэффективен.