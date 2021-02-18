В США от коронавируса умерло более полумиллиона человек

Так, по состоянию на 17 февраля в США от коронавирус умер 501 891 человек. В то же время более 18,5 миллиона успешно излечились.

США остаются на первом месте в антирейтинге стран с наибольшим количеством больных COVID-19 и умерших от него.

За последние сутки в США коронавирус диагностировали у 63 697 человек.