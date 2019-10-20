В США на корабль ВМС начали устанавливать первый боевой лазер

Боевой лазер доставлен в Сан-Диего, где его вскоре будут устанавливать на десантный корабль USS Portland. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Drive.

Сообщается, что лазер, мощность луча которого достигает 150 кВт станет первым подобным устройством на кораблях ВМС США.

Корпорация Northrop Grumman выиграла контракт на производство боевого лазера, еще в 2015 году. В 2018 году, когда USS Portland вводили в строй, уже было известно, что первый опытный образец установят именно на этом корабле. С помощью лазера можно будет поражать небольшие суда, а также беспилотные аппараты.

Напомним, ранее в Соединенных Штатах разработали высокоточную ракету R9X, которая способна поражать цель лезвиями, которые выбрасываются из корпуса. Эта засекреченная система является модификацией ракеты Hellfire. Она весит более 45 кг и не имеет взрывающейся боеголовки. Также ракета имеет шесть лезвий, которые выбрасываются из корпуса за несколько секунд до столкновения с целью.

Разработка высокоточной ракеты стартовала в 2011 году. Предполагалось, что один из ее прототипов смогут использовать для ликвидации лидера группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.