У США на корабель ВМС почали встановлювати перший бойовий лазер

Бойовий лазер доставлений в Сан-Дієго, де його незабаром будуть встановлювати на десантний корабель USS Portland. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Drive.

Повідомляється, що лазер, потужність променя якого сягає 150 кВт стане першим подібним пристроєм на кораблях ВМС США.

Корпорація Northrop Grumman виграла контракт на виробництво бойового лазера, ще в 2015 році. В 2018 році, коли USS Portland вводили в дію, вже було відомо, що перший дослідний зразок встановлять саме на цьому кораблі. З допомогою лазера можна буде вражати невеликі судна, а також безпілотні апарати.

Нагадаємо, раніше в Сполучених Штатах розробили високоточну ракету R9X, яка здатна вражати ціль лезами, які викидаються з корпусу. Ця засекречена система є модифікацією ракети Hellfire. Вона важить більше 45 кг і не має вибухаючої боєголовки. Також ракета має шість лез, які викидаються з корпусу за кілька секунд до зіткнення з метою.

Розробка високоточної ракети стартувала в 2011 році. Передбачалося, що один з її прототипів зможуть використовувати для ліквідації лідера угрупування "Аль-Каїда" Усами бен Ладена.