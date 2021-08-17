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США контактируют с талибами о безопасной эвакуации людей из Кабула

Автор: Валерия Полищук

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена находится в контакте с "Талибаном" относительно ситуации в Афганистане. В частности, чтобы обеспечить безопасный вылет людей из аэропорта Кабула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы ведем дипломатическое взаимодействие одновременно с союзниками в региональных странах и ООН для урегулирования ситуации в Афганистане. Мы в контакте с "Талибаном", чтобы обеспечить безопасный проезд людей в аэропорт", - заявил Салливан.

Он также добавил, что Белый дом следит за любыми потенциальными террористическими угрозами, в том числе со стороны ИГИЛ.

"Мы намерены продолжать эти операции в ближайшие дни, прежде чем завершить свертывание наших сил", - подчеркнул Салливан.

Напомним, Германия приостановила финансовую помощь на развитие Афганистана.

Кроме того, в Кабуле остались посольства только трех стран - России, Китая и Пакистана.

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