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США у контакті з союзниками щодо фінансування допомоги Україні, - Білий дім

Фото: США у контакті з союзниками щодо фінансування допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки продовжують обговорювати з союзниками фінансування допомоги Україні, яка перебуває у стані війни з Росією.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Вона наголосила, що переговори щодо допомоги Україні з союзниками будуть продовжені.

Що передувало

Нагадаємо, у суботу, 30 вересня, Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Це було необхідно для того, щоб не допустити зупинення роботи уряду (шатдауну).

До змісту законопроекту не увійшло нове фінансування допомоги Україні. Це питання хочуть розглянути окремо. Як заявляв лідер демократів у Палаті представників Хакім Джефріс, конгресмени можуть винести на голосування допомогу Україні вже сьогодні, 2 жовтня.

Основний законопроект про бюджет у США не могли затвердити у передбачені терміни, оскільки частина республіканців вимагала урізати, на їхню думку, зайві витрати.

У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на рішення Конгресу. У відомстві не побачили у ньому трагедії.

 

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