У США конгресмени розкритикували риторику Трампа на зустрічі з Путіним

У Конгресі США не сумніваються у втручанні Росії в американські вибори

У Сполучених Штатах Америки (США) більшість конгресменів Демократичної партії та окремі представники Республіканської партії розкритикували зустріч президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна у Гельсінкі. Про це передає CNN.

Зокрема, спікер Палати представників Конгресу США Пол Райан заявив, що не сумнівається у причетності Росії до втручання у президентські вибори в США у 2016 році.

"Немає сумнівів у тому, що Росія втручалася в наші вибори і продовжує робити спроби підірвати демократію в США і у всьому світі. Немає ніякого морального паритету між Сполученими Штатами і Росією, яка залишається ворожою по відношенню до нашим основним цінностям та ідеалам", - заявив Райан.

Він також закликав президента Трампа взяти до уваги, що РФ не є союзником США.

У той же час сенатор-республіканець Боб Коркер заявив, що ніколи ще так не розчаровувався.

Нагадаємо, у ході зустрічі в Гельсінкі із Трампом президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не втручалась у президентські вибори в США у 2016 році.