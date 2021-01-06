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В США конгрессмен заболел COVID-19 после вакцинации препаратом Pfizer

Вашингтон, Среда 06 января 2021 11:30
В США конгрессмен заболел COVID-19 после вакцинации препаратом Pfizer
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

Член Палаты Представителей США, республиканец Кевин Брэйди сообщил, что заболел COVID-19. В декабре он получил первую дозу вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом Кевин Брэйди написал Twitter.

"Сегодня врач палаты представителей сообщил мне, что я сдал положительный тест на COVID-19, я соблюдаю карантин. В соответствии с рекомендацией я получил первую дозу вакцины Pfizer 18 декабря и недавно сдал отрицательный тест на COVID в день Нового года", - написал он.

Также Брэйди добавил, что с завтрашнего дня он начнет лечение.

Напомним, в Норвегии зафиксировали два смертельных случая среди пациентов, которым была введена вакцина от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Двое жителей домов престарелых скончались спустя два дня после прививки.

Также РБК-Украина писало, что правительство США может ввести ввод определенным категориям граждан только половины дозы вакцины от коронавируса.

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