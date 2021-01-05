В Норвегии умерли двое привитых от COVID-19 пациента

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

В Норвегии зафиксировали два смертельных случая среди пациентов, которым была введена вакцина от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Двое жителей домов престарелых скончались спустя два дня после прививки.

Об этом сообщает Норвежское агентство лекарственных средств.

В Норвегии изучают, есть ли связь между смертью пациентов и вакциной от коронавируса.

"Во вторник, 5 января, мы получили два сообщения о смерти, произошедшей через несколько дней после вакцинации. В настоящее время жители выбранных домов престарелых получили вакцину Comirnaty (BioNTech/Pfizer)", - отметили в норвежском Минздраве.

При этом в агентстве отметили, что сейчас вакцинируются самые слабые и уязвимые, у которых есть серьезные заболевания.

"Вероятно, что будут смертельные случаи. Сейчас мы должны оценить, является ли вакцина причиной смерти, или это совпадение, что это происходит так скоро после вакцинации", - заявил медицинский директор Стейнар Мадсен.

Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло.

Напомним, в Евросоюзе в среду могут одобрить использование вакцины от COVID компании Moderna.

Сейчас в ЕС используется вакцина компаний Pfizer/BioNTech. Вакцинация началась в европейских странах 27 декабря. В Норвегии, которая не входит в состав ЕС, также массовая вакцинация началась 27 декабря.