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У США кількість жертв урагану "Майкл" зросла до 36

Новини » Надзвичайні події    21.10.2018 - 16:33
Фото: ураган (twitter.com/TezarNews)
Фото: ураган (twitter.com/TezarNews)

Внаслідок урагану загинуло 36 людей

У Сполучених Штатах Америки (США) повідомили, що кількість жертв від урагану "Майкл", який обрушився на країну, зросла до 36 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, число жертв зросло в суботу, 20 жовтня, коли влада США підтвердила смерть жінки в окрузі Бей, штат Флорида.

Зазначимо, що загальна кількість жертв в штаті Флорида - 26. Ще 10 людей загинули в штатах Північна Кароліна, Джорджія і Вірджинія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість жертв у США внаслідок урагану "Майкл" зросла до 33. В результаті стихійного лиха понад 15 тис. будинків отримали пошкодження, а ще 4,2 тис. будинків було зруйновано повністю. Крім цього, за час стихійного лиха рятувальниками було евакуйовано понад 16 тис. осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що ураган "Майкл" завдав істотної шкоди базі ВПС США Tyndall.

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