В США количество безработных возросло до 39 млн человек

Фото: безработица в США (pixabey)

За минувшую неделю за пособием обратились 2,4 млн человек

В Соединенных Штатах с начала пандемии 39 млн американцев потеряли свою работу. За прошлую неделю еще 2,4 млн человек обратились за пособием по безработице.

Об этом сообщает Associated Press.

Еще 2,2 миллиона человек обратились за помощью в рамках новой федеральной программы для самозанятых, подрядчиков и рабочих, которые впервые имеют право на пособие по безработице. Эти цифры не корректируются с учетом сезонных колебаний, поэтому они не включены в общее количество заявок.

Отметим, что Конгресс США выделил 350 млрд долларов на поддержку бизнеса (кредиты и гранты) в рамках так называемой Payroll Protection Program. Недавно американский Конгресс США расширить эту программу еще на 320 млрд долларов.

Напомним, в США 27 млн человек могут лишиться медицинского страхования за потерю работы из-за пандемии.

Кроме того, экономика Соединенных Штатов в первом квартале сократилась самыми быстрыми темпами со времен финансового кризиса 2008-2009 года. По предварительным данным министерства торговли США, валовой внутренний продукт упал на 4,8% в годовом исчислении за первый квартал 2020 года.

Автор: Валерия Мрачковская