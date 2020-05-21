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У США кількість безробітних зросла до 39 млн осіб

Новини » Коронавірус     21.05.2020 - 18:24
У США кількість безробітних зросла до 39 млн осіб
Фото: безробіття в США (pixabey)

За минулий тиждень за допомогою звернулися 2,4 млн осіб

У Сполучених Штатах з початку пандемії 39 млн американців втратили свою роботу. За минулий тиждень ще 2,4 млн осіб звернулися за допомогою з безробіття.

Про це повідомляє Associated Press.

Ще 2,2 мільйона чоловік звернулися за допомогою в рамках нової федеральної програми для самозайнятих, підрядників і робітників, які вперше мають право на допомогу по безробіттю. Ці цифри не коригуються з урахуванням сезонних коливань, тому вони не включені у загальну кількість заявок.

Зазначимо, що Конгрес США виділив 350 млрд доларів на підтримку бізнесу (кредити і гранти) у рамках так званої Payroll Protection Program. Нещодавно американський Конгрес США розширити цю програму ще на 320 млрд доларів.

Нагадаємо, в США 27 млн людей можуть втратити медичного страхування за втрату роботи через пандемію.

Крім того, економіка Сполучених Штатів у першому кварталі скоротилася найшвидшими темпами з часів фінансової кризи 2008-2009 року. За попередніми даними міністерства торгівлі США, валовий внутрішній продукт впав на 4,8% в річному обчисленні за перший квартал 2020 року.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикибезработицаКоронавірус
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