США и КНДР возобновят ядерные переговоры, - Трамп

Фото: встреча Трампа и Ким Чен Ына (twitter.com/GlobalNews77)

Трамп сообщил, что переговоры должны заставить КНДР отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп после встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между двумя Кореями заявил, что они смогли договориться о возобновлении зашедших в тупик ядерных переговоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп рассказал, что обе стороны создадут команды для продвижения зашедших в тупик переговоров. Они будут направлены на то, чтобы заставить власти Северной Кореи отказаться от своего ядерного оружия.

"Мы договорились, что каждый из нас назначит команду. Команды постараются проработать некоторые детали", - рассказал президент США.

Также он добавил, что встреча была "очень хорошей и очень сильной". По словам Трампа, возглавлять американскую команду будет нынешний спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигун.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп встретился с Ким Чен Ыном. Президент КНДР заявил, что был удивлен предложением Трампа о встрече и только поздно вечером смог подтвердить приглашение, а президент США заявил, что с момента его первой встречи с Ким Чен Ыном им удалось многого достичь, а демилитаризованная зона на границе двух стран стала более мирным местом, чем ранее.