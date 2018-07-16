США и КНДР провели переговоры о возвращении останков американских солдат

Госсекретарь США сообщил, что переговоры были плодотворными и "подтвердили обязательства"

Представители Соединенных Штатов и Северной Кореи (КНДР) в воскресенье, 15 июля, провели переговоры о возвращении останков американских солдат, погибших во время войны на Корейском полуострове. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

"В воскресенье, 15 июля, представители Соединенных Штатов провели первые, начиная с 2009 года, переговоры на уровне высокопоставленных сотрудников США с КНДР. Стороны встретились, чтобы обсудить вопрос возвращения пропавших без вести в Корейской войне", - сказано в заявлении Помпео.

Он отметил, что переговоры были плодотворными и привели к "подтверждению обязательств".

"В понедельник, 16 июля, начнутся рабочие встречи между американскими и северокорейскими официальными лицами для координации последующих шагов, включая передачу останков, уже найденных в КНДР", - добавил Помпео.

По его словам, обе стороны согласились возобновить полевые работы в КНДР, чтобы найти останки около 5,3 тысячи американцев.

On July 16, working level meetings between US and DPRK officials are scheduled to begin to coordinate next steps, including the transfer of American service members’ remains already collected in the DPRK @StateDept pic.twitter.com/YSTNounHeI — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 15, 2018

Напомним, Соединенным Штатам Америки и Северной Корее не удалось создать совместную рабочую группу по вопросам денуклеаризации.