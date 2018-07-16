США и КНДР провели переговоры о возвращении останков американских солдат

Новости Политика 16.07.2018 - 04:57
Фото: США и КНДР (коллаж РБК-Украина)
Фото: США и КНДР (коллаж РБК-Украина)

Госсекретарь США сообщил, что переговоры были плодотворными и "подтвердили обязательства"

Представители Соединенных Штатов и Северной Кореи (КНДР) в воскресенье, 15 июля, провели переговоры о возвращении останков американских солдат, погибших во время войны на Корейском полуострове. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

"В воскресенье, 15 июля, представители Соединенных Штатов провели первые, начиная с 2009 года, переговоры на уровне высокопоставленных сотрудников США с КНДР. Стороны встретились, чтобы обсудить вопрос возвращения пропавших без вести в Корейской войне", - сказано в заявлении Помпео.

Он отметил, что переговоры были плодотворными и привели к "подтверждению обязательств".

"В понедельник, 16 июля, начнутся рабочие встречи между американскими и северокорейскими официальными лицами для координации последующих шагов, включая передачу останков, уже найденных в КНДР", - добавил Помпео.

По его словам, обе стороны согласились возобновить полевые работы в КНДР, чтобы найти останки около 5,3 тысячи американцев.

Напомним, Соединенным Штатам Америки и Северной Корее не удалось создать совместную рабочую группу по вопросам денуклеаризации.

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  КНДР,  переговоры  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС