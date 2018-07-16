США і КНДР провели переговори про повернення останків американських солдатів

Новини Політика 16.07.2018 - 04:57
Фото: США і КНДР (колаж РБК-Україна)
Фото: США і КНДР (колаж РБК-Україна)

Держсекретар США повідомив, що переговори були плідними і "підтвердили зобов'язання"

Представники Сполучених Штатів та Північної Кореї (КНДР) у неділю, 15 липня, провели переговори про повернення останків американських солдатів, загиблих під час війни на Корейському півострові. Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео у Twitter.

"У неділю, 15 липня, представники Сполучених Штатів провели перші, починаючи з 2009 року, переговори на рівні високопоставлених співробітників США з КНДР. Сторони зустрілися, щоб обговорити питання повернення зниклих без вісті в Корейській війні", - сказано в заяві Помпео.

Він зазначив, що переговори були плідними й привели до "підтвердження зобов'язань".

"У понеділок, 16 липня, розпочнуться робочі зустрічі між американськими та північнокорейськими офіційними особами для координації подальших кроків, включаючи передачу останків, вже знайдених у КНДР", - додав Помпео.

З його слів, обидві сторони погодилися поновити польові роботи в КНДР, щоб знайти останки близько 5,3 тисячі американців.

Нагадаємо, Сполученим Штатам Америки і Північній Кореї не вдалося створити спільну робочу групу з питань денуклеаризації.

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  КНДР,  переговори  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС