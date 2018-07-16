США і КНДР провели переговори про повернення останків американських солдатів

Держсекретар США повідомив, що переговори були плідними і "підтвердили зобов'язання"

Представники Сполучених Штатів та Північної Кореї (КНДР) у неділю, 15 липня, провели переговори про повернення останків американських солдатів, загиблих під час війни на Корейському півострові. Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео у Twitter.

"У неділю, 15 липня, представники Сполучених Штатів провели перші, починаючи з 2009 року, переговори на рівні високопоставлених співробітників США з КНДР. Сторони зустрілися, щоб обговорити питання повернення зниклих без вісті в Корейській війні", - сказано в заяві Помпео.

Він зазначив, що переговори були плідними й привели до "підтвердження зобов'язань".

"У понеділок, 16 липня, розпочнуться робочі зустрічі між американськими та північнокорейськими офіційними особами для координації подальших кроків, включаючи передачу останків, вже знайдених у КНДР", - додав Помпео.

З його слів, обидві сторони погодилися поновити польові роботи в КНДР, щоб знайти останки близько 5,3 тисячі американців.

On July 16, working level meetings between US and DPRK officials are scheduled to begin to coordinate next steps, including the transfer of American service members' remains already collected in the DPRK @StateDept pic.twitter.com/YSTNounHeI — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 15, 2018

Нагадаємо, Сполученим Штатам Америки і Північній Кореї не вдалося створити спільну робочу групу з питань денуклеаризації.