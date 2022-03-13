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США и Китай впервые с начала войны РФ против Украины проведут переговоры на высоком уровне

Автор: Мария Кучерявец

США и Китай проведут первые переговоры на высоком уровне после полномасштабного вторжения РФ в Украину. У Байдена продолжат искать рычаги влияния на Путина при посредничестве Пекина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондент Bloomberg в Белом доме Дженнифер Джейкобс.

"США и Китай проведут личные переговоры на высоком уровне после полномасштабного вторжения России в Украину. Администрация Джо Байдена продолжает пытаться заручиться поддержкой Пекина для влияния на Путина", - написала Джейкобс.

По ее словам, завтра советник Белого дома Джейк Салливан в Италии встретится с высокопоставленным дипломатом Китая Ян Цзечи.

Кроме того, у Салливана запланирована встреча с Луиджи Маттиоло, дипломатическим советником премьер-министра Италии Марио Драги по вопросам, связанным с координацией международной реакции на войну РФ против Украины.

Напомним, США предупредили Китай о последствиях в случае помощи России в отходе от санкций.

Ранее в Министерстве финансов РФ заявили, что часть замороженных золотовалютных резервов России размещено в юанях, в связи с чем Запад требует от Китая, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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