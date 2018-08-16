США и Китай проведут торговые переговоры в конце августа

Переговоры состоятся 22 и 23 августа

Соединенные Штаты Америки (США) и Китай 22 и 23 августа проведут торговые переговоры. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как сообщается, приглашение китайской стороне отправило американское министерство торговли.

"Переговоры необходимы для того, чтобы избежать полного разрыва китайско-американских отношений, хотя вероятность достижения соглашения низка", - заявил аналитик центра при Минторговли Китая Мэй Синью.

Отметим, переговоры состоятся впервые с мая 2018 года. За это время значительно снизился курс юаня и котировки акций на китайском фондовом рынке.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США завершили очередной тарифный план пошлин в отношении Китая в размере 16 млрд долларов.

В то же время США отмечают, что Белый дом открыт для дальнейших переговоров с Китаем.

Во вторник, 7 августа, торговое представительство США опубликовало окончательный список пошлин, содержащий 279 импортных товарных линий с Китаем на сумму 16 млрд долларов. Пошлины вступят в силу 23 августа.