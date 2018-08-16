США і Китай проведуть торгові переговори в кінці серпня

Переговори відбудуться 22 і 23 серпня

Сполучені Штати Америки (США) і Китай 22 і 23 серпня проведуть торгові переговори. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як повідомляється, запрошення китайській стороні відправило американське міністерство торгівлі.

"Переговори необхідні для того, щоб уникнути повного розриву китайсько-американських відносин, хоча ймовірність досягнення угоди низька", - заявив аналітик центру при Мінторгівлі Китаю Мей Синню.

Зазначимо, переговори відбудуться вперше з травня 2018 року. За цей час значно знизився курс юаня і котирування акцій на китайському фондовому ринку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США завершили черговий тарифний план зборів у відношенні Китаю в розмірі 16 млрд доларів.

У той же час США відзначають, що Білий дім відкритий для подальших переговорів з Китаєм.

У вівторок, 7 серпня, торгове представництво США опублікувало остаточний список мит, що містить 279 імпортних товарних ліній з Китаєм на суму 16 млрд доларів. Мита набудуть чинності 23 серпня.