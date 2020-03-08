В США карантинному лайнеру разрешили зайти в порт

В Соединенных Штатах Америки круизному лайнеру Grand Princess, где произошла вспышка коронавируса, позволили причалить к берегу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBS.

По словам представителя компании Princess Cruise, которая организовывала круиз на данном лайнере, уже в понедельник, 9 марта, судно пришвартуется к безопасному доку в Окленде.

Отмечается, что в Окленде пассажиры лайнера смогут сойти на берег и будут доставлены на карантинный объект. Высадка продлится не менее 2 дней, поскольку каждому пассажиру придется пройти первичный тест на COVID-19.

Кроме того, пассажиры лайнера, которые являются жителями Калифорнии, будут помещены на карантин в местные медицинские учреждения. Всех других пассажиров разместят на объектах в разных штатах. На судне останутся в изоляции более тысячи человек экипажа.

Как писало РБК-Украина, в США от коронавируса умер бывший пассажир круизного лайнера Grand Princess, который находился на судне с 11 по 21 февраля. После этого коронавирус был обнаружен еще в 21 пассажира лайнера.

Позже в МИД Украины сообщили, что на борту круизного лайнера Grand Princess находятся граждане Украины. Генеральное консульство выясняет, есть ли украинцы среди больных коронавирусом пассажиров судна.

Кроме того, 2 марта из круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине из-за вспышки коронавируса, эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа.