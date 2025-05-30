У США кандидатів на держслужбу перевірятимуть на відданість ідеалам Трампа

Адміністрація Дональда Трампа запровадить нові правила прийому на державну службу. Кандидатів зобов'яжуть писати есе з оцінкою указів президента та демонстрацією своєї відданості принципам ефективного управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Адміністрація Трампа затвердила нові правила, згідно з якими, кандидати на держслужбу повинні відповідати на чотири есе-запитання. Мета таких завдань - оцінити політичну філософію кандидата, його відданість урядовій ефективності та особисту трудову етику.

Мова йде навіть про посаду із тарифною сіткою GS-5, де базова річна зарплата стартує з 32 357 доларів на рік. До таких позицій належать, зокрема, помічники медсестер, співробітники національних парків та пожежники.

Одне із запитань передбачає, що кандидат назве улюблені президентські укази або політичні ініціативи та пояснить, як він сприятиме їх реалізації у разі працевлаштування. Два інші стосуються того, як претендент планує підвищити ефективність роботи урядових структур і якими принципами особистої трудової етики він керується.

"Відповіді мають бути обсягом не більше 200 слів. В меморандумі робиться акцент на недопустимості шахрайства. Заявники повинні будуть підтвердити, що використовують власні слова і не залучали консультантів чи штучний інтелект", - йдеться в документі.

Документ містить 30 сторінок та був підписаний директором Ради з внутрішньої політики Білого дому Вінсом Гейлі та виконувачем обов’язків директора OPM Чарльзом Езеллом. Документ реалізує президентський указ Дональда Трампа щодо скасування програм з розмаїття, рівності та інклюзивності у федеральних органах.

Указ також передбачає пріоритетне працевлаштування кандидатів, які, за визначенням адміністрації, "прихильні до підвищення ефективності роботи федерального уряду, щиро підтримують ідеали американської республіки та дотримуються верховенства права й Конституції США".