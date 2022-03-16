США изучают возможность поставки Украине беспилотников-камикадзе Switchblade, - NBC

Никаких решений еще не принято, но, по словам чиновников Конгресса, Белый дом раздумывает над тем, стоит ли оснастить Украину беспилотниками в рамках нового пакета военной помощи, который президент Джо Байден, как ожидается, обсудит в среду.

Существует два варианта этого оружия, Switchblade 300 и 600, которые были проданы Командованию специальных операций США производителем AeroVironment. 300-я модель предназначена для точечных ударов по персоналу, а более крупная 600-я предназначена для уничтожения танков и другой бронетехники.

Switchblade по сути являются роботизированными "умными" бомбами, оснащенными камерами, системами наведения и взрывчаткой. Они могут быть запрограммированы на автоматический удар по целям, находящимся на расстоянии многих километров, и их можно направлять вокруг целей, пока не наступит подходящий момент для нанесения удара.

Компания утверждает, что "600" может летать в течение 40 минут и преодолевать расстояние до 80 километров. Это оружие одноразового использования, поэтому их прозвали "беспилотниками-камикадзе".