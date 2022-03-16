UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США изучают возможность поставки Украине беспилотников-камикадзе Switchblade, - NBC

Фото: США изучают возможность поставки Украине беспилотников-камикадзе Switchblade (popularmechanics.com)
Автор: Валерия Полищук

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставки Украине беспилотников-камикадзе американского производства. Беспилотники Switchblade могут точно поражать танки и артиллерийские позиции с расстояния в несколько километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Никаких решений еще не принято, но, по словам чиновников Конгресса, Белый дом раздумывает над тем, стоит ли оснастить Украину беспилотниками в рамках нового пакета военной помощи, который президент Джо Байден, как ожидается, обсудит в среду.

Существует два варианта этого оружия, Switchblade 300 и 600, которые были проданы Командованию специальных операций США производителем AeroVironment. 300-я модель предназначена для точечных ударов по персоналу, а более крупная 600-я предназначена для уничтожения танков и другой бронетехники.

Switchblade по сути являются роботизированными "умными" бомбами, оснащенными камерами, системами наведения и взрывчаткой. Они могут быть запрограммированы на автоматический удар по целям, находящимся на расстоянии многих километров, и их можно направлять вокруг целей, пока не наступит подходящий момент для нанесения удара.

Компания утверждает, что "600" может летать в течение 40 минут и преодолевать расстояние до 80 километров. Это оружие одноразового использования, поэтому их прозвали "беспилотниками-камикадзе".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныСоединенные Штаты Америки