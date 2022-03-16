RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США вивчають можливість постачання Україні безпілотників-камікадзе Switchblade, - NBC

Фото: США вивчають можливість постачання Україні безпілотників-камікадзе Switchblade (popularmechanics.com)
Автор: Валерія Поліщук

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість постачання Україні безпілотників-камікадзе американського виробництва. Безпілотники Switchblade можуть точно вражати танки і артилерійські позиції з відстані в кілька кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Ніяких рішень ще не прийнято, але, за словами чиновників Конгресу, Білий дім роздумує над тим, чи варто оснастити Україну безпілотниками в рамках нового пакету військової допомоги, який президент Джо Байден, як очікується, обговорить в середу.

Існує два варіанти цієї зброї, Switchblade 300 і 600, які були продані командуванню спеціальних операцій США виробником AeroVironment. 300-я модель призначена для точкових ударів по персоналу, а більша 600-я призначена для знищення танків та іншої бронетехніки.

Switchblade по суті є роботизованими "розумними" бомбами, оснащеними камерами, системами наведення і вибухівкою. Вони можуть бути запрограмовані на Автоматичний удар по цілям, що знаходяться на відстані багатьох кілометрів, і їх можна направляти навколо цілей, поки не настане відповідний момент для нанесення удару.

Компанія стверджує, що" 600 " може літати протягом 40 хвилин і долати відстань до 80 кілометрів. Це зброя одноразового використання, тому їх прозвали "безпілотниками-камікадзе".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниСполучені Штати Америки