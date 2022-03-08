В США изучают варианты ограничения доступа России к криптовалютам

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заместителя госсекретаря Викторию Нуланд.

По словам Нуланд, сейчас в США изучается этот вопрос, а также проводятся консультации с европейскими союзниками и партнерами.

"Мы могли бы сделать больше вместе, чтобы закрыть этот опасный кран доходов (доступ РФ к криптовалютам. - Ред)", - заявила она.