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В США изучают варианты ограничения доступа России к криптовалютам

Автор: Светлана Мащенко

В США занимаются изучением вопроса ограничения доступа России к криптовалютам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заместителя госсекретаря Викторию Нуланд.

По словам Нуланд, сейчас в США изучается этот вопрос, а также проводятся консультации с европейскими союзниками и партнерами.

"Мы могли бы сделать больше вместе, чтобы закрыть этот опасный кран доходов (доступ РФ к криптовалютам. - Ред)", - заявила она.

Ранее мы писали, что армия Путина может удвоить усилия, но украинцы продолжают сопротивление. Об этом заявил директор ЦРУ.

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