США вивчає запит Гаїті на відправку військових, - Пентагон

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що влада Сполучених Штатів вивчає запит уряду Гаїті щодо відправки військових в країну. При цьому кілька агентів ФБР зараз направляються на Гаїті для розслідування вбивства президента Жовенеля Моїза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

При цьому Кірбі зазначив, що ніяких рішень ще не прийнято.

За його словами, команда, що складається в основному з агентів Міністерства внутрішньої безпеки і ФБР, направляється на Гаїті прямо зараз, щоб допомогти в розслідуванні вбивства.

"Я думаю, що саме тут зараз найкраще докласти наші сили, щоб допомогти їм розслідувати цей інцидент і з'ясувати, хто винен, хто несе відповідальність і як найкраще притягнути їх до відповідальності в майбутньому", - сказав Кірбі.