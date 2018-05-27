США не изменят политику по Венесуэле после освобождения американца, - Госдеп

Помпео прокомментировал освобождение Джошуа Холта из венесуэльской тюрьмы

Соединенные Штаты Америки не изменят политику по Венесуэле после освобождения американца Джошуа Холта. Об этом в Twitter сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Мы приветствуем освобождение Джошуа и Тамары Холт, которые были несправедливо помещены в тюрьму в Венесуэле. Политика США в отношении Венесуэлы остается неизменной. Мы поддерживаем венесуэльский народ и его усилия по возвращению к демократии. Мы желаем Джошуа и его семье всего наилучшего после этого трудного периода", - отметил Помпео.

We welcome the release of Joshua & Thamara Holt, who were unjustly imprisoned in #Venezuela. U.S. policy toward Venezuela remains unchanged. We support the Venezuelan people & their efforts to return to democracy. We wish Joshua & his family the best after this difficult period. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 27, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Венесуэла освободила задержанного в 2016 году американца. Отметим, суд Венесуэлы в 2017 году привлек к ответственности гражданина США Джошуа Холта. Его обвинили в незаконном владении оружием, американец провел в заключении более полутора лет. Его жена Тамара Холт является гражданкой Венесуэлы, пара проживала в Каракасе в ожидании американской визы.