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США не изменят политику по Венесуэле после освобождения американца, - Госдеп

НовостиПолитика    27.05.2018 - 14:45
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Помпео прокомментировал освобождение Джошуа Холта из венесуэльской тюрьмы

Соединенные Штаты Америки не изменят политику по Венесуэле после освобождения американца Джошуа Холта. Об этом в Twitter сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Мы приветствуем освобождение Джошуа и Тамары Холт, которые были несправедливо помещены в тюрьму в Венесуэле. Политика США в отношении Венесуэлы остается неизменной. Мы поддерживаем венесуэльский народ и его усилия по возвращению к демократии. Мы желаем Джошуа и его семье всего наилучшего после этого трудного периода", - отметил Помпео.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Венесуэла освободила задержанного в 2016 году американца. Отметим, суд Венесуэлы в 2017 году привлек к ответственности гражданина США Джошуа Холта. Его обвинили в незаконном владении оружием, американец провел в заключении более полутора лет. Его жена Тамара Холт является гражданкой Венесуэлы, пара проживала в Каракасе в ожидании американской визы.

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Венесуэла, Майк Помпео  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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