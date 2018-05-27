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США не змінять політику щодо Венесуели після звільнення американця, - Держдеп

НовиниПолітика    27.05.2018 - 14:45
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Помпео прокоментував звільнення Джошуа Холта з венесуельської в'язниці

Сполучені Штати Америки не змінять політику щодо Венесуели після звільнення американця Джошуа Холта. Про це у Twitter повідомив державний секретар США Майк Помпео.

"Ми вітаємо звільнення Джошуа і Тамари Холт, які були несправедливо поміщені у в'язницю у Венесуелі. Політика США відносно Венесуели залишається незмінною. Ми підтримуємо венесуельський народ і його зусилля з повернення до демократії. Ми бажаємо Джошуа та його родині всього найкращого після цього важкого періоду", - зазначив Помпео.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Венесуела звільнила затриманого в 2016 році американця. Зазначимо, суд Венесуели в 2017 році притягнув до відповідальності громадянина США Джошуа Холта. Його звинуватили в незаконному володінні зброєю, американець провів в ув'язненні більше півтора років. Його дружина Тамара Холт є громадянкою Венесуели, пара проживала в Каракасі в очікуванні американської візи.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Венесуэла, Майк Помпео  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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