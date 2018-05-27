США не змінять політику щодо Венесуели після звільнення американця, - Держдеп

Помпео прокоментував звільнення Джошуа Холта з венесуельської в'язниці

Сполучені Штати Америки не змінять політику щодо Венесуели після звільнення американця Джошуа Холта. Про це у Twitter повідомив державний секретар США Майк Помпео.

"Ми вітаємо звільнення Джошуа і Тамари Холт, які були несправедливо поміщені у в'язницю у Венесуелі. Політика США відносно Венесуели залишається незмінною. Ми підтримуємо венесуельський народ і його зусилля з повернення до демократії. Ми бажаємо Джошуа та його родині всього найкращого після цього важкого періоду", - зазначив Помпео.

We welcome the release of Joshua & Thamara Holt, who were unjustly imprisoned in #Venezuela. U.S. policy toward Venezuela remains unchanged. We support the Venezuelan people & their efforts to return to democracy. We wish Joshua & his family the best after this difficult period. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 27, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Венесуела звільнила затриманого в 2016 році американця. Зазначимо, суд Венесуели в 2017 році притягнув до відповідальності громадянина США Джошуа Холта. Його звинуватили в незаконному володінні зброєю, американець провів в ув'язненні більше півтора років. Його дружина Тамара Холт є громадянкою Венесуели, пара проживала в Каракасі в очікуванні американської візи.