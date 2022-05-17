США испытали новую ракету. Она в пять раз превысила скорость звука

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-воздушные силы США.

"После отделения от самолета блок ARRW воспламенился и горел в течение ожидаемого времени, достигнув гиперзвуковой скорости, в пять раз превышающей скорость звука", - говорится в сообщении.

Как заявил командир 419-й летной эскадрильи Майкл Юнгквист, гиперзвуковые ракеты воздушного базирования как можно быстрее будет поставлено на вооружение истребителей.

Ракеты ARRW позволяют расширить возможности нанесения точечных ударов, ускоряя ответный огонь по хорошо защищенным наземным целям.