США испытали ядерное оружие из истребителя

В США в штате Невада прошли испытания истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagle, который оснащен ядерным зарядом B61-12. Заряд получит ряд стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает Sandia National Labs.

Как сообщается, в марте в Неваде проходили испытания истребителя F-15E Strike Eagle с ядерным зарядом B61-12. Сброшенная с высоты более семи километров имитация ядерной бомбы находилась в воздухе в течение приблизительно 55 секунд. Тесты отвечали всем требованиям, как по производительности, так и по безопасности.

Заряд B61-12 имеет длину 12 футов и весит около 825 фунтов. Мощность его превышает одну мегатонну в тротиловом эквиваленте. Такой ядерный заряд получат стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а также истребители F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Напомним, власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания впервые с 1992 года.

Кроме того, американские военные провели в Тихом океане испытание лазерного оружия для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).