США исключили хуситов из списка террористических организаций

"Я отменяю с 16 февраля решение о включении "Ансар Аллах" в список иностранных террористических организаций", - заявил Блинкен.

Исключить хуситов из списка террористов решили по гуманитарным соображениям, чтобы жители Йемена имели доступ к товарам первой необходимости. В то же время санкции, которые ранее ввели против ряда лидеров хуситов, будут сохранены.

"Мы продолжим внимательно следить за деятельностью "Ансар Аллах" и его лидеров и активно выявляем дополнительные цели для введения ограничительных мер. США также продолжат привлекать внимание к дестабилизирующим действиям движения и оказывать давление, чтобы изменить его поведение", - говорится в заявлении госсекретаря США.

Организацию "Ансар Аллах" внесли в террористический список за день до инаугурации нового президента США Джо Байдена. Тогда решение по организации приняло Министерство финансов США.