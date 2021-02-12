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США исключили хуситов из списка террористических организаций

Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен принял решение об исключении движения "Ансар Аллах", представителей которого называют хуситами, из списка террористических организаций. Решение госсекретаря вступит в силу 16 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.

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"Я отменяю с 16 февраля решение о включении "Ансар Аллах" в список иностранных террористических организаций", - заявил Блинкен.

Исключить хуситов из списка террористов решили по гуманитарным соображениям, чтобы жители Йемена имели доступ к товарам первой необходимости. В то же время санкции, которые ранее ввели против ряда лидеров хуситов, будут сохранены.

"Мы продолжим внимательно следить за деятельностью "Ансар Аллах" и его лидеров и активно выявляем дополнительные цели для введения ограничительных мер. США также продолжат привлекать внимание к дестабилизирующим действиям движения и оказывать давление, чтобы изменить его поведение", - говорится в заявлении госсекретаря США.

Организацию "Ансар Аллах" внесли в террористический список за день до инаугурации нового президента США Джо Байдена. Тогда решение по организации приняло Министерство финансов США.

Напомним, в конце декабря международный аэропорт Адена в Йемене попал под обстрел, когда к нему прибыл самолет с представителями правительства страны.

Добавим, Украина осудила обстрел аэропорта в Йемене. Украина рассматривает атаку как попытку покушения на членов легитимного правительства Йемена.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиЙеменхуситытеррористы
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