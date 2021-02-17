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США не исключают, что распространение коронавируса началось из лаборатории, - СМИ

Новина українською → Вашингтон, Среда 17 февраля 2021 09:03
США не исключают, что распространение коронавируса началось из лаборатории, - СМИ Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Эксперты международной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают происхождение коронавируса из лаборатории маловероятным. Однако, США по-прежнему не исключают, что распространение COVID-19 началось в результате инцидента в лаборатории в Китае.

Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на несколько источников.

Телекомпания приводит заявление представителя аппарата директора Национальной разведки США, который указал, что США продолжат придерживаться заявления, опубликованного в конце апреля 2020 года. В нем говорится, что информацию будуть проверять.

Более того, несколько источников NBC сообщают что, что у американского разведсообщества имеется некая важная информация, касающаяся того, какие меры власти КНР принимали на ранних стадиях распространения инфекции.

По их данным, эти неопубликованные сведения якобы свидетельствуют, что китайская сторона пыталась "завуалировать источник возникновения COVID-19 и скрыть его значение на ранних этапах".

Источники NBC подчеркивают, что разведданные не подтверждают напрямую версию происхождения коронавируса в результате инцидента. Однако, содержащиеся в этих документах сведения не позволяют полностью исключить такой вариант развития событий, сообщил телеканал.

Ранее РБК-Украина писало, что у ВОЗ есть четыре гипотезы, как коронавирус передался к человеку.

Также сообщалось, что ВОЗ опубликует предварительный отчет миссии в Китае.

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