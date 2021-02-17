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США не виключають, що поширення коронавірусу почалося з лабораторії, - ЗМІ

Новость на русском → Вашингтон, Середа 17 лютого 2021 09:03
США не виключають, що поширення коронавірусу почалося з лабораторії, - ЗМІ Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Експерти міжнародної місії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають походження коронавірусу з лабораторії малоймовірним. Однак, США як і раніше не виключають, що поширення COVID-19 почалося в результаті інциденту в лабораторії в Китаї.

Про це повідомила телекомпанія NBC з посиланням на кілька джерел.

Телекомпанія наводить заяву представника апарату директора Національної розвідки США, який вказав, що США продовжать дотримуватися заяви, опублікованої в кінці квітня 2020 року. У ній говориться, що інформацію будуть перевіряти.

Більш того, кілька джерел NBC повідомляють, що у американської розвідспільноти є якась важлива інформація, що стосується того, які заходи влада КНР приймала на ранніх стадіях поширення інфекції.

За їх даними, ці неопубліковані відомості нібито свідчать, що китайська сторона намагалася "завуалювати джерело виникнення COVID-19 і приховати його значення на ранніх етапах".

Джерела NBC підкреслюють, що розвіддані не підтверджують безпосередньо версію походження коронавірусу в результаті інциденту. Однак, відомості, що містяться в цих документах, не дозволяють повністю виключити такий варіант розвитку подій, повідомив телеканал.

Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ є чотири гіпотези, як коронавірус передався до людини.

Також повідомлялося, що ВООЗ опублікує попередній звіт місії в Китаї.

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