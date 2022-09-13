В США не исключают расправы над депутатами, подписавшими петицию об отставке Путина

В США пристально следят за ситуацией вокруг отставки президента России Владимира Путина. Там не исключают, что в РФ начнут расправляться с муниципальными депутатами, подписавшими петиция за уход российского лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джона Кирби, пишет CNN .

"Очень интересно наблюдать, не правда ли, сейчас, что он сталкивается с публичными упреками не только со стороны оппозиционеров, но и со стороны реальных выборных должностных лиц внутри России. Это немаловажно, и мы увидим, куда это пойдет. И мы уже начинаем видеть признаки того, что они, вероятно, начнут расправляться с некоторыми из этих диссидентских выборных должностных лиц. Мы будем внимательно следить за этим. Но примечательно, что сейчас против господина Путина выступают даже выборные муниципальные чиновники", - сказал он.

При этом, по данным CNN, список российских муниципальных депутатов, призывающих к отставке Путина, увеличился почти до 50 человек.

"Сейчас у нас 47 проверенных подписей. Их география значительно расширилась", - рассказала изданию депутат петербургского МО "Семеновский" Ксения Торстрем.