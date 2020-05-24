США не виключають перенесення саміту G7 через пандемію

Фото: саміт G7 (flickr.com/euronew)

Саміт можуть перенести на кінець червня

Сполучені Штати Америки можуть перенести саміт країн "Великої сімки" (G7), який повинен відбутися 10 червня у Вашингтоні. Саміт можуть перенести через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив радник американського президента з національної безпеки Роберт О'Брайен в інтерв'ю телеканалу CBS News.

За словами О'Брайена, саміт G7 у Вашингтоні можуть перенести на кінець червня. При цьому лідери всіх країн зацікавлені в особистій зустрічі замість проведення саміту в онлайн-форматі.

"Саміт G7, якщо він пройде в особистому форматі, а ми думаємо, що він пройде, відбудеться в кінці червня. Думаю, ми дуже близькі до піку (пандемії - ред.), якщо вже не досягли його у Вашингтоні", - заявив радник президента США.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп запропонував нове місце проведення майбутнього саміту G7.

Додамо, нещодавно країни G7 заявили про необхідність реформування Всесвітньої організації охорони здоров'я для забезпечення скоординованого реагування на пандемію коронавірусу.

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Автор: Дмитро Левицький