США не исключают отключение России от SWIFT в случае вторжения в Украину

США допускают любые варианты санкций против России, в том числе возможность межбанковской системы передачи информации SWIFT, в случае вторжения в Украину. Консультации с европейскими союзниками по этому вопросу продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Джеки Генрих , корреспондента Белого дома.

"Ни один из вариантов (санкций - ред.) не исключен", - приводит она слова представителя Службы национальной безопасности США, в ответ на просьбу прокомментировать публикации СМИ о том, что Вашингтон и Евросоюз не рассматривают возможность отключения России от SWIFT.

По его словам, США продолжают консультации с европейскими союзниками о серьезных последствиях для России, если она продолжит вторжение в Украину.