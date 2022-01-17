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США не исключают отключение России от SWIFT в случае вторжения в Украину

Автор: Дмитрий Кузнецов

США допускают любые варианты санкций против России, в том числе возможность межбанковской системы передачи информации SWIFT, в случае вторжения в Украину. Консультации с европейскими союзниками по этому вопросу продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Джеки Генрих, корреспондента Белого дома.

"Ни один из вариантов (санкций - ред.) не исключен", - приводит она слова представителя Службы национальной безопасности США, в ответ на просьбу прокомментировать публикации СМИ о том, что Вашингтон и Евросоюз не рассматривают возможность отключения России от SWIFT.

По его словам, США продолжают консультации с европейскими союзниками о серьезных последствиях для России, если она продолжит вторжение в Украину.

Напомним, ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники сообщила о том, что США и Евросоюз больше не рассматривают возможность отключения России от Swift, но обсуждают новые экономические санкции в отношении российских банков.

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