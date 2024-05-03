США инициировали выделение Украине пакета помощи на 50 млрд долларов, - Bloomberg

Соединенные Штаты инициировали выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере до 50 млрд долларов. Вашингтон обсуждает эту инициативу со странами G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источников Bloomberg, инициатива предполагает отправку средств коалицией стран, которую США намерены возглавить. Американская сторона хочет подписать соответствующее соглашение в Италии на саммите стран "Большой семерки" в июне этого года. Собеседники агентства не исключают, что переговоры по данному вопросу могут занять несколько месяцев.

Согласно плану Белого дома, большая часть средств будет направлена за счет прибыли от замороженных российских активов, основная доля которых хранится в странах Евросоюза. В Министерстве финансов США агентству подтвердили факт переговоров касательно нового пакета финансовой помощи.

Использование активов РФ для нужд Украины

С первых дней полномасштабного вторжения РФ Украина призывала страны "Большой семерки" и Евросоюза заморозить российские активы и передать эти средства на восстановление воюющей страны. Но украинские дипломаты столкнулись с рядом противоречий со стороны европейских и американских политиков.

В конце прошлого года США предложили конфисковать 300 млрд долларов российских активов, но пока план не смогли согласовать. Также рассматривался вопрос передачи Украине прибыли, которую получают европейские банки с замороженных активов россиян.

При этом сегодня, 3 мая, стало известно, что страны "Большой семерки" уже не рассматривают полную конфискацию российских активов. G7 ищет менее радикальные варианты использования денег РФ в пользу Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.