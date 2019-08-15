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У США індекс Dow Jones показав максимальне падіння за останні 11 місяців

Новини » Фінанси    15.08.2019 - 03:35
У США індекс Dow Jones показав максимальне падіння за останні 11 місяців
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Раніше індекс Dow Jones втрачав стільки пунктів за день у жовтні 2018 року

У Сполучених Штатах індекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average) втратив понад 800 пунктів або 3,05% до закриття торгів у середу, 14 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство зазначає, що це відбулося на тлі того, як на ринку держборгу США зафіксували інверсію доходностей дворічних і десятирічних облігацій.

Як уточнює видання, востаннє індекс Dow Jones втрачав стільки пунктів за день в жовтні 2018 року.

Водночас S&P 500 у середу втратив 85,72 пункту (-2,39%) – до 2840,6 пункту, а NASDAQ Composite опустився на 242,42 пункту (-3,02%) – до 7773,94 пункту.

Водночас 14 серпня близько 13:30 дня за Києвом прибутковість дворічних казначейських облігацій США вперше з 2007 року перевищила прибутковість десятирічних.

Зазначається, що інверсія спостерігалася короткий час, проте ставки за короткими та довгими паперами залишилися на близькому одна до одної рівні.

Нагадаємо, 5 серпня на тлі торговельної війни з Китаєм у Сполучених Штатах Америки відбувся обвал на ринку акцій. Тоді В індекс S&P500, у який входять 500 найбільших американських компаній, впав на 3 відсотки, індекс Dow Jones - на 2,9 відсотка, NASDAQ – на 3,5 відсотка

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