США і Росія можуть відновити переговори: політолог назвав терміни
Росія хоче й надалі продовжувати переговори зі США. Діалог між двома країнами може відновитися вже з наступного тижня.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.
"Я думаю, що Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) буде і далі маневрувати. Ось зараз закінчаться ці свята для Путіна і наступного тижня, я думаю, що буде спроба відновити переговори з Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.)", - розповів Фесенко.
Він нагадав, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже натякав, що Путін хоче зустрічі з Трампом. Але й сам Трамп, імовірно, цього хоче.
Також Фесенко звернув увагу на реакцію росіян на заяву Трампа про головного переможця у Другій світовій війні. За його словами, раніше Москва влаштувала б істерику, але зараз відреагувала стримано, що означає те, що переговори з Трампом залишаються значущими.
"Але Путін маневруватиме, демонструватиме Сі (лідеру КНР Сі Цзіньпіну - ред.), що він головний друг, а Трампу може натякати, що заради дружби з ним може трохи відійти від Китаю", - вважає політолог.
Він додав, що такі маневри між двома найвпливовішими державами світу можуть бути досить ризикованими для Путіна.
Переговори США та Росії
Нагадаємо, американські та російські чиновники вже кілька разів зустрічалися для обговорення завершення війни РФ проти України, а також двосторонніх відносин між країнами.
Також спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф чотири рази приїжджав до Москви і зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. Ключовим питанням їхніх переговорів було встановлення миру між Україною і Росією.
За даними Bloomberg, під час останніх переговорів Віткофф намагався переконати Путіна пом'якшити вимоги для завершення війни. Але результату це, ймовірно, не дало.
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