США і Росія можуть відновити переговори: політолог назвав терміни

Росія хоче й надалі продовжувати переговори зі США. Діалог між двома країнами може відновитися вже з наступного тижня.

"Я думаю, що Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) буде і далі маневрувати. Ось зараз закінчаться ці свята для Путіна і наступного тижня, я думаю, що буде спроба відновити переговори з Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.)", - розповів Фесенко.

Він нагадав, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже натякав, що Путін хоче зустрічі з Трампом. Але й сам Трамп, імовірно, цього хоче.



Також Фесенко звернув увагу на реакцію росіян на заяву Трампа про головного переможця у Другій світовій війні. За його словами, раніше Москва влаштувала б істерику, але зараз відреагувала стримано, що означає те, що переговори з Трампом залишаються значущими.

"Але Путін маневруватиме, демонструватиме Сі (лідеру КНР Сі Цзіньпіну - ред.), що він головний друг, а Трампу може натякати, що заради дружби з ним може трохи відійти від Китаю", - вважає політолог.

Він додав, що такі маневри між двома найвпливовішими державами світу можуть бути досить ризикованими для Путіна.