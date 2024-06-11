США і Польща боротимуться з дезінформацією РФ про війну в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

В понеділок, 10 червня, у посольстві США в Варшаві відбулася церемонія відкриття нової Української комунікаційної групи. Вона розпочне роботу вже у вівторок і до неї увійдуть представники 12 країн, зокрема Канади, Франції, Німеччини, Фінляндії, Італії, кількох інших країн-членів НАТО, а також самої України.

Співробітники місії будуть працювати у приміщенні, наданому Міністерством закордонних справ Польщі. Одним з їхніх завдань буде спроба виявити та розвінчати російські дезінформаційні кампанії, спрямовані на послаблення підтримки України у світі.

"Завдання в інформаційній війні полягає не лише в тому, щоб знати, що роблять росіяни, але й у тому, щоб з'ясувати, які найкращі способи боротьби з ними", - сказав Джеймс Рубін, старший американський дипломат, відповідальний за протидію дезінформації.

За його словами, ініціатива належить США, однак її охоче підтримала Польща, уряд якої дуже занепокоєний шкодою, яку дезінформація може завдати демократії. Польські чиновники все частіше заявляють, що країна також є об'єктом саботажу й інших підривних заходів з боку російських спецслужб.

"Група покликана протистояти оманливим наративам про російську агресію проти України і працювати над чесним відображенням реальності у глобальному інформаційному середовищі. Це потужний сигнал нашої спільної рішучості продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення", - йдеться в заяві польського уряду.

Рубін, який очолює Центр глобальної взаємодії Держдепартаменту США, також зазначив, що Варшава є логічним місцем розташування центру, з огляду на велику кількість офіційних осіб, які перетинають польську столицю, в'їжджаючи та виїжджаючи з України під час війни.

Центр глобальної взаємодії працює над тим, щоб висвітлювати дезінформацію з боку тих держав, які він вважає ворожими. За словами Рубіна, він уже досяг певного успіху у розвінчуванні російських дезінформаційних кампаній, спрямованих на країни Латинської Америки та Африки, перш ніж вони встигли досягти запланованого ефекту.