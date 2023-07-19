UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США і Південна Корея запустили новий механізм для стримування ядерних загроз КНДР

Фото: прапор Північної Кореї (voakorea.com)
Автор: Володимир Костирін

Сполучені Штати Америки (США) та Південна Корея провели першу зустріч консультативної групи для обговорення механізму захисту союзників та стримування ракетно-ядерних загроз з боку Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Установче засідання Консультативної групи з ядерної енергії відбулося у Сеулі у вівторок. Група була створена для обговорення питань обміну інформацією щодо розміщення американської ядерної зброї.

Після зустрічі перший заступник радника з національної безпеки Південної Кореї Кім Те Хе заявив, що у разі ядерної атаки, вчиненої КНДР, Штати швидко здійснять "нищівні та рішучі дії, які покладуть край північнокорейському лідерству".

Своєю чергою координатор Ради національної безпеки США у справах Індо-Тихоокеанського регіону Курт Кемпбелл на прес-конференцію зазначив, що американський атомний підводний човен знаходиться в порту Пусан у Південній Кореї.

Він припустив, що візит корабля був спрямований на демонстрацію того, що "засоби ядерного стримування США залишаються сильними, стійкими та надійними".

У Міноборони Південної Кореї підтвердили у вівторок прибуття в Пусан американського атомного підводного човна, здатного нести балістичні ракети з ядерними боєголовками. У відомстві додали, що це був перший візит до Південної Кореї субмарини США такого типу приблизно за 40 років.

Американський атомний підводний човен в Південній Кореї

Прибуття підводного човна до порту стало частиною зобов'язань, викладених у Вашингтонській декларації, погодженої президентом США Джо Байденом та його південнокорейським колегою Юн Сук Елем на квітневому саміті.

Як зазначається у матеріалі, це є частиною зусиль Штатів та Південної Кореї щодо стримування ракетно-ядерних амбіцій КНДР.

Нагадаємо, що 12 липня КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, а через день повторила випробування.

США та Південна Корея провели навчання зі стратегічним бомбардувальником 14 липня у відповідь на запуск КНДР балістичних ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКНДРЮжная КореяСеверная Корея