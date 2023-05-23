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США і Папуа-Нова Гвінея підписали оборонний пакт. Це обмежить вплив Китаю в регіоні, - CNN

Фото: Держсекретар США Ентоні Блінкен та прем'єр-міністр Папуа Нової Гвінеї Джеймс Марапе (https://twitter.com/SecBlinken)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки та Папуа-Нова Гвінея підписали нову двосторонню угоду про співпрацю у галузі оборони. Аналітики вважають, що таким чином США намагаються обмежити вплив Китаю у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та прем'єр-міністр Папуа-Нової Гвінеї Джеймс Марапе підписали пакт та угоду про безпеку на морі у понеділок під час візиту Блінкена до столиці Порт-Морсбі.

Передбачається, що нова оборонна співпраця розширить доступ США до військових та інших об'єктів у Папуа-Новій Гвінеї, зміцнивши зв'язки Вашингтона у сфері безпеки у південній частині Тихого океану.

Папуа-Нова Гвінея представила свою угоду зі США, як можливість покращити свою інфраструктуру та потенціал національної оборони під час зростаючих проблем глобальної безпеки.

Науковий співробітник FDC Pacific в Інституті Лоуї Махолопа Лавейл сказав, що підписання оборонної угоди сигналізує решті Тихоокеанського регіону про те, що Папуа-Нова Гвінея обрала Австралію та США як свого безпекового партнера.

"Пакт про оборону та повідомлення Фіджі про розірвання угоди про навчання поліції з Китаєм на початку цього року є великими перемогами, залучаючи найбільші тихоокеанські країни на бік США у їхніх спробах обмежити вплив Китаю в регіоні", - додав Лавейл.

Тим часом Австралія теж готується підписати власний договір про безпеку з Папуа-Новою Гвінеєю.

Нагадаємо, що під час саміту G7 відбулась перенесена зустріч лідерів США, Австралії, Індії та Японії щодо ситуації в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Також повідомлялось, що Тайвань придбає у США до 400 ракет Harpoon наземного базування. Причина такої закупівлі - потенційна загроза вторгнення Китаю.

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