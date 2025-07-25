США і Корея підтвердили обіцянку досягти торговельної угоди до дедлайну
Південна Корея та США підтвердили відданість укласти взаємовигідну торговельну угоду напередодні дедлайну 1 серпня, після якого мають набути чинності підвищені мита.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У четвер міністр торгівлі Південної Кореї Кім Чон Кван і міністр торгівлі США Говард Латнік обговорили галузеві та дзеркальні мита.
Під час розмови Кім наголосив на необхідності послаблення торговельних бар’єрів. Обидві сторони погодилися посилити співпрацю у сфері виробництва та продовжити переговори, йдеться у повідомленні корейського Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики.
Зустріч міністрів відбулася після того, як США відклали проведення так званого формату "2+2", що мав відбутися у п’ятницю, 25 липня, й об’єднати головних посадовців з питань фінансів і торгівлі обох країн, зокрема міністра фінансів США Скотта Бессента.
За словами речника Мінфіну США, перенесення зустрічі з участю Бессента, пов’язане з конфліктом у графіку.
Зусилля і поступки
Як зазначають у Bloomberg, Південна Корея розглядала цю зустріч, як ключову можливість просунутися в торговельних переговорах і запобігти зростанню мит до 25%, якими пригрозив президент Дональд Трамп.
Останніми тижнями Сеул зважував політично чутливі поступки в таких сферах, як сільське господарство, енергетика та оборона. Це потрібно для захисту своєї економіки, яка переважно залежить від експорту.
Крім того, у середу Кім провів окрему зустріч із міністром енергетики США Крісом Райтом, під час якої сторони обговорили співпрацю у сфері чистої енергетики та енергетичної безпеки.
Також міністр торгівлі Південної Кореї Йо Хан Гу планує зустрітися з торговим представником США Джемісоном Грієром.
У межах ширших переговорів країни також розглядають створення спільного інвестиційного фонду, який буде спрямовувати південнокорейський капітал у проєкти, що реалізуються у США.
За інформацією джерел агентства Yonhap, знайомих із перебігом переговорів, Сеул готується запропонувати щонайменше 100 млрд доларів у формі інвестиційних зобов’язань, які мають бути забезпечені через консультації з провідними південнокорейськими конгломератами.
Водночас, як зазначають у Bloomberg, невдача в переговорах може поставити південнокорейських експортерів у невигідне становище й стати серйозним ударом, адже в 2024 році закордонні поставки становили понад 40% ВВП країни.
Мита Трампа
Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив мита щодо більшості торгівельних партнерів США. Ставки тарифів коливалися від 10% до 50%.
Однак згодом глава Білого дому призупинив чинність цих тарифів до 9 липня і встановив для всіх країн єдину ставку 10%. За цей період США розраховували укласти індивідуальні торговельні угоди з країнами-партнерами.
На початку липня Трамп оголосив про запровадження з 1 серпня мит у розмірі 25% на товари з Японії та Південної Кореї.
Раніше Сеул закликав Вашингтон підписати "взаємовигідну" торговельну угоду зі США для уникнення високих тарифів на експорт.
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