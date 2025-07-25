США і Корея підтвердили обіцянку досягти торговельної угоди до дедлайну

Південна Корея та США підтвердили відданість укласти взаємовигідну торговельну угоду напередодні дедлайну 1 серпня, після якого мають набути чинності підвищені мита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У четвер міністр торгівлі Південної Кореї Кім Чон Кван і міністр торгівлі США Говард Латнік обговорили галузеві та дзеркальні мита.

Під час розмови Кім наголосив на необхідності послаблення торговельних бар’єрів. Обидві сторони погодилися посилити співпрацю у сфері виробництва та продовжити переговори, йдеться у повідомленні корейського Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики.

Зустріч міністрів відбулася після того, як США відклали проведення так званого формату "2+2", що мав відбутися у п’ятницю, 25 липня, й об’єднати головних посадовців з питань фінансів і торгівлі обох країн, зокрема міністра фінансів США Скотта Бессента.

За словами речника Мінфіну США, перенесення зустрічі з участю Бессента, пов’язане з конфліктом у графіку.

Зусилля і поступки

Як зазначають у Bloomberg, Південна Корея розглядала цю зустріч, як ключову можливість просунутися в торговельних переговорах і запобігти зростанню мит до 25%, якими пригрозив президент Дональд Трамп.

Останніми тижнями Сеул зважував політично чутливі поступки в таких сферах, як сільське господарство, енергетика та оборона. Це потрібно для захисту своєї економіки, яка переважно залежить від експорту.

Крім того, у середу Кім провів окрему зустріч із міністром енергетики США Крісом Райтом, під час якої сторони обговорили співпрацю у сфері чистої енергетики та енергетичної безпеки.

Також міністр торгівлі Південної Кореї Йо Хан Гу планує зустрітися з торговим представником США Джемісоном Грієром.

У межах ширших переговорів країни також розглядають створення спільного інвестиційного фонду, який буде спрямовувати південнокорейський капітал у проєкти, що реалізуються у США.

За інформацією джерел агентства Yonhap, знайомих із перебігом переговорів, Сеул готується запропонувати щонайменше 100 млрд доларів у формі інвестиційних зобов’язань, які мають бути забезпечені через консультації з провідними південнокорейськими конгломератами.

Водночас, як зазначають у Bloomberg, невдача в переговорах може поставити південнокорейських експортерів у невигідне становище й стати серйозним ударом, адже в 2024 році закордонні поставки становили понад 40% ВВП країни.