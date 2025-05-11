США і Китай уклали торговельну угоду? Бессент заявив про "істотний прогрес"

"Я радий повідомити, що ми досягли істотного прогресу між Сполученими Штатами і Китаєм у дуже важливих торговельних переговорах", - сказав глава Мінфіну США Скотт Бессент журналістам у Швейцарії, де проходили переговори.

Також торговий представник США Джеймісон Грір повідомив про досягнення угоди після того, як у квітні президент Дональд Трамп запровадив масштабні 145% мита на більшість китайських товарів.

"Президент оголосив надзвичайний стан у країні та запровадив мита, і ми впевнені, що угода, яку ми уклали з нашими китайськими партнерами, допоможе нам продовжити роботу з розв'язання цієї надзвичайної ситуації в країні. Важливо зрозуміти, як швидко нам вдалося дійти згоди, що свідчить про те, що, можливо, відмінності були не такими вже й великими, як можна було б подумати", - сказав Грір.

CNN запросило у Мінфіну США роз'яснення щодо угоди, хоча Бессент заявив, що подробиці будуть надані завтра вранці. Напередодні переговорів чиновники адміністрації Трампа применшували очікування того, що угоди буде досягнуто цими вихідними.

"Це дуже жорсткі переговорники", - сказав Грір про своїх китайських колег.

Він додав, що група "працювала дуже старанно", а останні два дні були "дуже конструктивними". Також Бессент повідомив, що він разом із Гріром поінформували Трампа.