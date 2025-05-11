"Я ращюд сообщить, что мы достигли существенного прогресса между Соединенными Штатами и Китаем в очень важных торговых переговорах", - сказал глава Минфина США Скотт Бессент журналистам в Швейцарии, где проходили переговоры.

Также торговый представитель США Джеймисон Грир сообщил о достижении соглашения после того, как в апреле президент Дональд Трамп ввел масштабные 145% пошлины на большинство китайских товаров.

"Президент объявил чрезвычайное положение в стране и ввел пошлины, и мы уверены, что соглашение, которое мы заключили с нашими китайскими партнерами, поможет нам продолжить работу по разрешению этой чрезвычайно ситуации в стране. Важно понять, как быстро нам удалось прийти к соглашению, что свидетельствует о том, что, возможно, различия были не такими уж большими, как можно было бы подумать", - сказал Грир.

CNN запросило у Минфина США разъяснения по сделке, хотя Бессент заявил, что подробности будут предоставлены завтра утром. Накануне переговоров чиновники администрации Трампа преуменьшали ожидания того, что сделка будет достигнута в эти выходные.

"Это очень жесткие переговорщики", - сказал Грир о своих китайских коллегах.

Он добавил, что группа "работала очень усердно", а последние два дня были "очень конструктивными". Также Бессент сообщил, что он вместе с Гриром проинформировали Трампа.