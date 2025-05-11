США и Китай заключили торговую сделку? Бессент заявил о "существенном прогрессе"

Высокопоставленные чиновники США, которые участвовали в торговых переговорах с Китаем, заявили о "существенном прогрессе". Также они судя по всему, подтвердили, что достигнута сделка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Я ращюд сообщить, что мы достигли существенного прогресса между Соединенными Штатами и Китаем в очень важных торговых переговорах", - сказал глава Минфина США Скотт Бессент журналистам в Швейцарии, где проходили переговоры.
Также торговый представитель США Джеймисон Грир сообщил о достижении соглашения после того, как в апреле президент Дональд Трамп ввел масштабные 145% пошлины на большинство китайских товаров.
"Президент объявил чрезвычайное положение в стране и ввел пошлины, и мы уверены, что соглашение, которое мы заключили с нашими китайскими партнерами, поможет нам продолжить работу по разрешению этой чрезвычайно ситуации в стране. Важно понять, как быстро нам удалось прийти к соглашению, что свидетельствует о том, что, возможно, различия были не такими уж большими, как можно было бы подумать", - сказал Грир.
CNN запросило у Минфина США разъяснения по сделке, хотя Бессент заявил, что подробности будут предоставлены завтра утром. Накануне переговоров чиновники администрации Трампа преуменьшали ожидания того, что сделка будет достигнута в эти выходные.
"Это очень жесткие переговорщики", - сказал Грир о своих китайских коллегах.
Он добавил, что группа "работала очень усердно", а последние два дня были "очень конструктивными". Также Бессент сообщил, что он вместе с Гриром проинформировали Трампа.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил пошлины против большинства торговых партнеров Соединенных Штатов.
В отношении некоторых стран он анонсировал стандартный 10% тариф, а против примерно 60 государств более высокий. Лидером в этом списке оказался Китай.
Вскоре Трамп объявил паузу на 90% дней, при этом для всех стран начал действовать 10% тариф. Исключениям был Пекин, в отношении которого Вашингтон не снизил пошлину, а наоборот продолжал повышать.
На данный момент Трамп намерен заключить торговые сделки со множеством государств из его списка. В частности, первое торговое соглашение было достигнуто уже в этот четверг, 8 мая, с Великобританией.
"Учитывая нашу многолетнюю историю и общую преданность, для нас большая честь, что именно Великобритания стала нашим первым соглашением, о котором мы объявили", - сообщил Трамп.
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