"США і Європа - одна команда": Рютте заявив, що Венс повністю відданий НАТО

"Що ж, Венс, справедливо розповівши про жахливі події в Мюнхені в четвер, абсолютно чітко дав зрозуміти, що ми - одна команда, що США і Європа - одна команда. Я не буду коментувати решту його промови, тому що вона стосувалася не стільки України чи оборони, скільки інших тем, і це не те, над чим я працюю", - сказав Генсек.

Рютте зазначив, що багато працює над питаннями, які обговорюються у Мюнхені. Зокрема, витратами на оборону та виробництвом в Україні. Водночас ще раз наголосив, що Венс був чітким у питанні того, що США і Європа - це одна команда. І він є відданим НАТО та всьому, за що виступає Альянс.

"І я не маю жодних сумнівів, зважаючи на те, що він та інші говорять публічно, а також під час усіх приватних зустрічей, як я вже казав, що існує повна відданість НАТО, повна відданість усьому, за що виступає НАТО, повна відданість усьому, за що виступає НАТО в своїх традиціях - один за всіх, усі за одного, в тому числі і очікування, що ми будемо витрачати більше коштів", - резюмував він.