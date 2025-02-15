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Рютте назвав промову Венса "філософською" і закликав Європу подбати про безпеку

Субота 15 лютого 2025 00:41
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Рютте назвав промову Венса "філософською" і закликав Європу подбати про безпеку Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав "філософською" суперечливу промову віцепрезидента США Джей Ді Венса в п'ятницю, 14 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки. Він також закликав Європу "подорослішати і" подбати про власну безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У своїй промові Венс звинуватив європейських лідерів у придушенні свободи слова та відмові працювати з праворадикальними партіями в уряді, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав "неприйнятним".

"Віцепрезидент виступив тут із більш філософською промовою, але він дуже наголосив на єдності США і Європи, що ми справді одна сім'я, і справді, він натякнув на наші спільні цінності свободи слова, демократії і так далі, і ці цінності нас пов'язують", - сказав Рютте.

Щодо витрат НАТО генсек заявив, що розуміє невдоволення США через їхні вищі витрати на оборону, ніж в інших членів Альянсу, і сказав, що Європа має "подорослішати" і подбати про свою власну відповідальність.

Рютте також сказав, що високопоставлені американські чиновники висловили йому необхідність якнайшвидшого завершення війни в Україні.

"Остаточна угода щодо України має бути сильною угодою... Слабка угода щодо України матиме наслідки не тільки тут, у Європі, і для колективної безпеки НАТО, а й для Китаю, який тоді відчує себе сміливим і зможе зробити все, що захоче", - сказав він.

Нагадаємо, що після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 14 лютого Джей Ді Венс заявив, що США хочуть, щоб війна Росії проти України завершилася, але при цьому необхідний тривалий мир. Це була перша зустріч Зеленського і Венса після того, як у США до влади прийшов Дональд Трамп.

Детальніше про те, на чому були засновані заяви Венса - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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НАТО Марк Рютте
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