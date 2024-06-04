UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США і ЄС запровадили санкції проти Ірану через розробку дронів та передачу їх Росії

Фото: під санкції потрапили декілька компаній (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сполучені Штати і Європейський союз запровадили санкції проти фізичних і юридичних осіб в Ірані, які причетні до виробництва ударних БпЛА та передачі їх Росії. Крім росіян, дрони отримали бойовики на Близькому сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного департаменту США.

"Сполучені Штати вводять санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, пов’язаних із розробкою, виробництвом і поставками БПЛА, які режим Ірану надає Росії, а також воєнізованим проксі-угрупованням та партнерам з метою затягування конфлікту та дестабілізації регіону", - сказав представник Держдепу Метью Міллер.

Мова йде про застосування обмежень проти чотирьох організацій, пов'язаних із компанією Rayan Roshd Afzar (яку Америка внесла до санкційного списку раніше), а також проти керівника Iran Aviation Industries Organisation (дочірньої організації Міноборони та логістики ЗС Ірану).

Метью Міллер зазначив, що санкції були узгоджені і запроваджені одночасно із введенням санкцій ЄС.

"Ми аплодуємо першому використанню нових повноважень ЄС щодо санкцій, націлених на дестабілізаційну поведінку Ірану та підтримку тероризму на Близькому Сході", — сказав він.

Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, є інформація, що елементи зброї потрапляють у Росію через Китай.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Нідерланди дозволять Україні завдавати ударів по території Росії з винищувачів F-16. Країна передасть 24 літаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзСполучені Штати АмерикиІранСанкції проти РосіїСанкції проти Ірану