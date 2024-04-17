Після нападу на Ізраїль. У G7 хочуть ввести санкції проти авіакомпанії Ірану, - Bloomberg
Деякі члени "Великої сімки" розглядають варіант введення санкцій щодо держкомпанії Iran Air. Це пов'язано з нещодавнім нападом Ірану на Ізраїль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання вказує, що цей крок призведе до подальшого обмеження польотів іранської компанії в Європу.
За інформацією Bloomberg, санкції стануть частиною покарання, яке покликане ще більше ізолювати Іран після його нападу на Ізраїль з використанням безпілотників і ракет.
Однак остаточного рішення про обмеження проти Ірану не ухвалено, оскільки раніше цей захід розглядався на випадок надання Тегераном ракет для Москви.
Санкції можуть не мати належного впливу на Тегеран
Bloomberg пише, що будь-які нові санкції щодо Ірану можуть мати обмежений вплив, оскільки Iran Air, КВІР та іранські виробники дронів уже перебувають під обмеженнями.
Однак ці санкції не змогли позбавити Іран можливості фінансувати виробництво тих типів зброї, які використовувалися під час обстрілу Ізраїлю.
"Не дивлячись на це, країни-союзники сповнені рішучості висловити своє засудження нападу Ірану, який вперше був спрямований безпосередньо проти Ізраїлю", - пише видання.
Атака Ірану на Ізраїль
На вихідних Іран атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет. Однак атаку вдалося відбити, у цьому Ізраїлю допомагали США та інші союзники. Після цього країни Заходу задумалися про введення нових санкцій проти Ірану.
У Білому домі повідомили, що після повітряної атаки Ірану на Ізраїль США спільно з союзниками розробляють новий пакет санкцій.
Також глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель говорив, що міністри закордонних справ країн Європейського союзу підтримали розширення санкцій проти Ірану через нещодавній удар Ізраїлю.
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