США і Бразилія закликали Венесуелу оприлюднити детальні дані голосування на виборах

Нагадаємо, у Венесуелі тривають протести через результати президентських виборів, на яких влада заявила про перемогу чинного президента Ніколаса Мадуро, який забезпечив собі третій шестирічний термін.

Опозиція каже про фальсифікації при підрахунку голосів. Вона нібито має понад 70% протоколів підрахунку, які свідчать про те, що опозиційний кандидат має більш ніж удвічі більше голосів, ніж Мадуро (у Гонсалеса - 6,27 млн, а Мадуро - 2,75 млн).

Детальніше про вибори у Венесуелі та масові протести в країні - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.